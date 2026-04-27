Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад Автоблогер Лисовская: в снегопад на дорогах нужно держать большую дистанцию

В связи с сильным снегопадом автомобилистам, особенно тем, кто уже переобул машину в летнюю резину, стоит пересесть на общественный транспорт, посоветовала в беседе с NEWS.ru автоэксперт, блогер Елена Лисовская. Если непременно нужно ехать на машине, она порекомендовала соблюдать большую дистанцию и не нарушать разрешенный скоростной режим.

Не переоценивайте возможности системы стабилизации в вашей машине, сейчас она вряд ли поможет. В такую погоду, чтобы избежать аварии, нужно держать просто огромную дистанцию. И главное — соблюдайте скоростной режим. Лучше всего в эти дни ползти на очень низкой скорости, — сказала Лисовская.

Она отметила, что в такой снегопад водителям, особенно на летней резине, стоит пропускать на дороге всех, кто «пытается куда-то влезть». А также, по ее словам, не стоит парковать машину близко к домам, под деревьями и рекламными щитами. Снег очень тяжелый, может упасть на автомобиль и повредить его, подчеркнула Лисовская.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что для получения компенсации за разбитую упавшим деревом машину нужно собрать доказательства и показания свидетелей произошедшего. При этом эксперт предупредил, что даже у водителей с каско страховой продукт может не сработать.