Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 16:26

Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад

Автоблогер Лисовская: в снегопад на дорогах нужно держать большую дистанцию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В связи с сильным снегопадом автомобилистам, особенно тем, кто уже переобул машину в летнюю резину, стоит пересесть на общественный транспорт, посоветовала в беседе с NEWS.ru автоэксперт, блогер Елена Лисовская. Если непременно нужно ехать на машине, она порекомендовала соблюдать большую дистанцию и не нарушать разрешенный скоростной режим.

Не переоценивайте возможности системы стабилизации в вашей машине, сейчас она вряд ли поможет. В такую погоду, чтобы избежать аварии, нужно держать просто огромную дистанцию. И главное — соблюдайте скоростной режим. Лучше всего в эти дни ползти на очень низкой скорости, — сказала Лисовская.

Она отметила, что в такой снегопад водителям, особенно на летней резине, стоит пропускать на дороге всех, кто «пытается куда-то влезть». А также, по ее словам, не стоит парковать машину близко к домам, под деревьями и рекламными щитами. Снег очень тяжелый, может упасть на автомобиль и повредить его, подчеркнула Лисовская.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что для получения компенсации за разбитую упавшим деревом машину нужно собрать доказательства и показания свидетелей произошедшего. При этом эксперт предупредил, что даже у водителей с каско страховой продукт может не сработать.

Общество
снегопады
машины
летняя резина
автомобилисты
Максим Ширяев
М. Ширяев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.