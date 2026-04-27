Автоюрист дал советы, как добиться компенсации за упавшее на машину дерево Юрист Славнов: нужно собрать доказательства в случае падения дерева на машину

В случае, если из-за непогоды на машину свалилось дерево, нужно собрать доказательства и показания свидетелей произошедшего, заявил «Авторадио» автоюрист Дмитрий Славнов. Они понадобятся для получения компенсации. При этом эксперт предупредил, что даже у водителей с каско страховой продукт может не сработать.

Есть каско от угона, например, и при падении ветки или дерева [на машину] оно не сработает. Обязательно смотрите, от чего именно вы приобрели страховой продукт. Есть такие автовладельцы, у которых каско нет, у них есть только ОСАГО. Что же делать им в этой ситуации? Они обращаются к участковому, обзаводятся телефонами свидетелей, делают как можно больше фотографий упавшего на машину дерева, — рассказал Славнов.

Он отметил, что правоохранитель выдаст постановление с перечисленными поврежденными деталями, на основании которого можно сделать независимую экспертизу. После ее проведения нужно обратиться в управляющую компанию. Взыскание ущерба будет происходить с того, кто отвечает за территорию, на которой находится дерево.

Ранее Славнов предупредил, что за декор, в том числе наклейки, таблички и ленты, на лобовом стекле машины предусмотрен штраф в 500 рублей. Он отметил, что ответственность также грозит за украшения, которые мешают обзору водителя.