24 апреля 2026 в 13:30

Автоюрист напомнил, за какой декор в машине грозит штраф

Автоюрист Славнов: за декор на лобовом стекле машины предусмотрен штраф

За декор, в том числе наклейки, таблички и ленты, на лобовом стекле машины предусмотрен штраф в 500 рублей, напомнил в беседе с «Авторадио» автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что ответственность также грозит за украшения, которые мешают обзору водителя.

У многих автовладельцев, в основном женщин, лежат действительно огромные плюшевые игрушки, которые перекрывают значимую часть дороги. Здесь есть такие нюансы, что когда, например, вы подъезжаете к пешеходному переходу и пешеход идет с определенной скоростью, его не видно за стойкой. А плюс еще лежит огромная игрушка или же на зеркале болтается какая-то игрушка, которая отвлекает или перекрывает вид. Вот именно это действительно запрещено, — подчеркнул Cлавнов.

Он уточнил, что некоторые инспекторы в первый раз могут вынести предупреждение, но при повторной фиксации нарушения штрафа избежать не удастся. Автоюрист призвал быть внимательнее и соблюдать правила, ведь от них зависит безопасность на дорогах.

Ранее автоюрист Андрей Полозов предупредил, что водитель не вправе отказываться от прохождения медосвидетельствования. В противном случае человеку грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав управления ТС на срок от полутора до двух лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Украина провели новый обмен военнопленных
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

