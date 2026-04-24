Автоюрист напомнил, за какой декор в машине грозит штраф

За декор, в том числе наклейки, таблички и ленты, на лобовом стекле машины предусмотрен штраф в 500 рублей, напомнил в беседе с «Авторадио» автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что ответственность также грозит за украшения, которые мешают обзору водителя.

У многих автовладельцев, в основном женщин, лежат действительно огромные плюшевые игрушки, которые перекрывают значимую часть дороги. Здесь есть такие нюансы, что когда, например, вы подъезжаете к пешеходному переходу и пешеход идет с определенной скоростью, его не видно за стойкой. А плюс еще лежит огромная игрушка или же на зеркале болтается какая-то игрушка, которая отвлекает или перекрывает вид. Вот именно это действительно запрещено, — подчеркнул Cлавнов.

Он уточнил, что некоторые инспекторы в первый раз могут вынести предупреждение, но при повторной фиксации нарушения штрафа избежать не удастся. Автоюрист призвал быть внимательнее и соблюдать правила, ведь от них зависит безопасность на дорогах.

