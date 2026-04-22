Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования

Автоюрист Полозов: водитель не вправе отказываться от медосвидетельствования

Водитель не вправе отказываться от прохождения медосвидетельствования, заявил в беседе с Pravda-nn.ru автоюрист Андрей Полозов. В противном случае человеку грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав управления ТС на срок от полутора до двух лет.

Оспорить [необходимость прохождения медосвидетельствования] будет практически невозможно. Сам отказ уже является административным правонарушением и карается штрафом и лишением прав, — подчеркнул Полозов.

Основаниями для направления на соответствующую процедуру могут стать отказ водителя от проверки алкотестером на месте и его несогласие с результатами проверки на наличие опьянения. Если устройство показывает отсутствие следов алкоголя, однако человек за рулем ведет себя неадекватно, инспектор ГАИ также может обязать его пройти медосвидетельствование, заключил эксперт.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что в случае аварии с животным необходимо вызвать сотрудников Госавтоинспекции на место происшествия. Он отметил, что просто сбить животное и уехать нельзя — это будет считаться сокрытием с места ДТП.