17 апреля 2026 в 11:47

Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными

Автоюрист Славнов: на место ДТП с животным необходимо вызвать ГАИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В случае аварии с животным необходимо вызвать сотрудников Госавтоинспекции на место происшествия, рассказал Авторадио автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что просто сбить животное и уехать нельзя — это будет считаться сокрытием с места ДТП.

Если произошел наезд, не дай бог, на пешехода или на животное, то это уже является ДТП. Соответственно, покидать такое место нельзя. С человеком все понятно, это человек. Но лось, олень, медведь, даже тот же голубь, он кому-то принадлежит. Соответственно, это тоже имущество. Поэтому необходимо остановиться, сообщить о том, что вы сбили лося. Звоните в 112, — заявил Славнов.

Автоюрист подчеркнул, что попытка доставить животное в ветеринарную клинику впоследствии тоже может классифицироваться как оставление места ДТП. По его словам, любое действие после аварии необходимо согласовывать с сотрудниками ГАИ.

Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, что с 1 марта 2027 года процедуру лишения прав по медицинским показаниям упростят, и медицинские организации будут передавать данные о выявленных опасных диагнозах у водителей напрямую в базу Госавтоинспекции. Также, по его словам, в таком случае сотрудники ГАИ будут вправе аннулировать водительское удостоверение.

Общество
ДТП
животные
аварии
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
