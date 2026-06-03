Россиянам рассказали о нюансах «налогового кешбэка» для семей с детьми Юрист Чупырь: новая выплата для семей с детьми не рассчитана на самозанятых

Новая ежегодная выплата для семей с детьми не рассчитана на самозанятых, которые не платят НДФЛ, заявил в беседе с 360.ru юрист Константин Чупырь. Аналогично и с индивидуальными предпринимателями на спецрежимах. Кроме того, на «налоговый кешбэк» не могут претендовать граждане, лишенные родительских прав. Он уточнил, что поскольку выплата новая, методика ее подсчета пока не отработана полностью.

Говорится, что учитываются все доходы семьи, социальные выплаты, стипендии и так далее. Но нет ни слова про то, имеет ли право семья претендовать на получение такого возмещения их бюджета, если, например, в течение года заключила крупную сделку купли-продажи недвижимости. Может, мы и не дождемся подзаконных актов, которые [поясняют этот пункт], — высказался Чупырь.

Ранее стало известно, что Социальный фонд России начал принимать заявления на новую ежегодную семейную налоговую выплату. Прием заявлений начнется с 1 июня и будет продолжаться до 1 октября.