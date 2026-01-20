Зрители не узнали обросшего и сменившего имидж Галкина

Юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) кардинально сменил имидж. В своем первом видео в 2026 году он предстал перед публикой с густой бородой, анонсируя юбилейные концерты.

Резкая перемена во внешности вызвала шквал комментариев и споров среди поклонников. Многие подписчики признались, что с трудом узнали артиста в новом амплуа. Особенный интерес вызвала его растительность на лице и голове. Также фанаты отметили, что Галкин обрядился в мешковатое пальто, которое скрывает его настоящую фигуру.

В социальных сетях начали активно сравнивать его образ с другими знаменитостями. Чаще всего Галкина с бородой сопоставляли с певцом Филиппом Киркоровым, а также отмечали некоторое сходство с рэпером Тимати. Зрители сошлись во мнении, что столь радикальная смена имиджа для артиста стала полной неожиданностью.

Ранее стало известно, что телеведущий стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом в период новогодних праздников. Гонорар Галкина за выступления в новогоднюю ночь и 1 января составил около 50 млн рублей. Юморист значительно увеличил стоимость своих услуг для частных мероприятий. Теперь он требует за одно выступление €250 тыс. (примерно 22,8 млн рублей).