Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 00:06

Зрители не узнали обросшего и сменившего имидж Галкина

Пользователи Сети сравнили сменившего имидж Галкина с бывшим мужем Пугачевой

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) кардинально сменил имидж. В своем первом видео в 2026 году он предстал перед публикой с густой бородой, анонсируя юбилейные концерты.

Резкая перемена во внешности вызвала шквал комментариев и споров среди поклонников. Многие подписчики признались, что с трудом узнали артиста в новом амплуа. Особенный интерес вызвала его растительность на лице и голове. Также фанаты отметили, что Галкин обрядился в мешковатое пальто, которое скрывает его настоящую фигуру.

В социальных сетях начали активно сравнивать его образ с другими знаменитостями. Чаще всего Галкина с бородой сопоставляли с певцом Филиппом Киркоровым, а также отмечали некоторое сходство с рэпером Тимати. Зрители сошлись во мнении, что столь радикальная смена имиджа для артиста стала полной неожиданностью.

Ранее стало известно, что телеведущий стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом в период новогодних праздников. Гонорар Галкина за выступления в новогоднюю ночь и 1 января составил около 50 млн рублей. Юморист значительно увеличил стоимость своих услуг для частных мероприятий. Теперь он требует за одно выступление €250 тыс. (примерно 22,8 млн рублей).

Максим Галкин
Алла Пугачева
имидж
смена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Уникального мужчину без пульса вскоре выпишут из больницы
Один из европейских лидеров уже определился по членству в Совете мира Трампа
Умер Валентино Гаравани: биография основателя модного дома Valentino
Зрители не узнали обросшего и сменившего имидж Галкина
В Узбекистане отец убил младенца носком
Приметы 20 января — Иван Бражный: конец Святок и «запивание зла»
Ей и без мужа хорошо! Волочковой — 50: самые яркие фото примы за 25 лет
«У меня зависимость»: Волочкова о конфликте с родными, эмиграции, пенсии
Европа намерена откорректировать «трамповский» устав Совета мира
Генпрокуратура РФ выявила в рыбных компаниях иностранный контроль
Дерипаска предложил вариант защиты Гренландии
Силы ПВО перехватили 47 украинских дронов за три часа
В Израиле пригрозили Ирану беспрецедентным ответом на атаки
Расшифрован секретный смысл заявлений участников ВЭФ
Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы
В Италии раскрыли дату и место похорон легендарного модельера
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.