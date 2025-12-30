Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:01

Назван самый дорогой иноагент на Новый год

SHOT: цена выступления Максима Галкина на новогоднем корпоративе выросла вдвое

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал самым высокооплачиваемым иноагентом на новогодние праздники, передает Telegram-канал SHOT. По информации канала, артист получит около 50 млн рублей за выступление в новогоднюю ночь и 1 января.

Издание сообщает, что Галкин увеличил стоимость своих выступлений на частных мероприятиях в два раза. За свое выступление артист теперь требует гонорар в размере €250 тыс., что эквивалентно примерно 22,8 млн рублей.

В его райдер входят такие пункты, как оплата международных звонков, услуги носильщиков в аэропорту и проживание в люксовом отеле. Помимо этого, Галкину требуются билеты на самолет первого класса и белое вино. На все выступления Галкина всегда сопровождают директор, звукорежиссер, стилист и специалист по световому оформлению.

Ранее стало известно, что юморист не встретит Новый год с семьей. Он выступит на частных мероприятиях на Кипре 31 декабря и 1 января, а затем отдохнет до 12 января. После этого у него запланировано выступление в Берлине. Его жена Алла Пугачева останется дома с детьми.

