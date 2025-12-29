Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 08:40

Стало известно, ради чего Галкин решил бросить Пугачеву на Новый год

Галкин оставит семью в новогоднюю ночь ради выступлений на корпоративах

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) проведет новогоднюю ночь не в семейном кругу, а на гастролях, сообщил Telegram-канал SHOT. По сведениям источника, шоумен отправится на Кипр, где выступит на частных корпоративах 31 декабря и 1 января.

Как пишет канал, пока Галкин будет выступать на Кипре, его супруга певица Алла Пугачева будет встречать Новый год дома с детьми. После концертов шоумен будет отдыхать до 12 января, когда состоится его выступление в Берлине. Но, как уточняет источник, юморист готов прервать отпуск в любой момент для очередного выступления.

Ранее Пугачева никак не отреагировала на новость о смерти актрисы Веры Алентовой. Несмотря на то что ее супруг Максим Галкин несколько лет вел передачу вместе с Юлией Меньшовой, звездная пара никак не прокомментировала известие о кончине ее мамы.

До этого певица опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с прогулки по Лимасолу. Артистка составила для променада абсолютно черный образ, включив в него платье, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

