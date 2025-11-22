Международный муниципальный форум стран БРИКС
Пугачева опубликовала «траурное» видео из Лимасола

Пугачева в траурной одежде прогулялась по Лимасолу и опубликовала видео

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с прогулки по Лимасолу. Артистка составила для променада абсолютно черный образ, включив в него платье, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда, — написала Пугачева.

Супруг Примадонны, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в комментариях ответил, что скоро присоединится к ней. Одна из поклонниц призналась Пугачевой в любви и назвала ее иконой.

Ранее стало известно, что Министерство национальной безопасности Израиля проверяет Галкина. Поводом стал эпизод на его недавнем концерте в Петах-Тикве, где артист накрыл израильский флаг украинским. Проверка проводится по запросу общественных организаций, увидевших в этом жесте «неуважение к государственному символу».

Житель Израиля Михаил Хурин до этого заявил, что его соотечественники ходят на концерты Галкина «как в зоопарк». Он подчеркнул, что интерес вызывает не само выступление, а «живой» юморист.

