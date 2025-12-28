Новый год — 2026
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо

Мирей Матье назвала покойную Брижит Бардо самой красивой женщиной в мире

Мирей Матье Мирей Матье Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Певица Мирей Матье назвала покойную актрису Брижит Бардо самой красивой женщиной в мире и своей старшей сестрой. В комментарии ТАСС она подчеркнула, что уход артистки стал огромной утратой для всей Франции.

Сегодня все мы скорбим об уходе Брижит Бардо, поскольку во всем мире она олицетворяла Францию. <…> Для меня она была самой красивой женщиной в мире, — отметила Матье.

Исполнительница добавила, что они никогда не работали вместе, но обе были моделями для бюста Марианны — национального символа Французской Республики. Она подчеркнула, что Бардо «стала первой Марианной», а сама Матье — второй.

Певица вспомнила телефонный разговор с Бардо этим летом. Актриса попросила ее «говорить о животных», подчеркивая важность защиты, ради которой сама отказалась от кинокарьеры. В конце беседы она попрощалась с Матье словами: «До свидания, моя младшая сестра».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бардо, назвав ее «легендой века». По его словам, наследие звезды продолжит жить в действиях фонда по защите животных.

