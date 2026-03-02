Названы опасные для сердца последствия злоупотребления пивом

Чрезмерное употребление пива может привести к увеличению сердца и риску инфаркта, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, пенный напиток в больших количествах также способствует развитию аритмии и одышки.

Пиво наносит специфический удар по сердечно-сосудистой системе, формируя так называемое пивное или бычье сердце — алкогольную кардиомиопатию. Из-за большой нагрузки большими объемами жидкости и токсического действия этанола и кобальта, стабилизатора пены, сердечная мышца растягивается, ее стенки утолщаются, полости расширяются. Сердце становится дряблым, начинает хуже качать кровь. Это приводит к аритмии, одышке, гипертонии и резко повышает риск инфаркта и сердечной недостаточности, — предупредила Тен.

Ранее в Роскачестве предупредили, что маринованные овощи и другие блюда с резким уксусным вкусом не стоит сочетать с пивом. По словам специалистов, вместе с горькими сортами пенного напитка также не рекомендуется употреблять сладкие десерты.