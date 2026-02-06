Зимняя Олимпиада — 2026
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом

Роскачество: блюда с резким уксусным вкусом не стоит употреблять вместе с пивом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блюда с резким уксусным вкусом, например маринованные овощи, не стоит употреблять вместе с пивом, заявили NEWS.ru в Роскачестве. Там добавили, что это далеко не единственная гастрономическая комбинация, способная испортить впечатление от напитка.

Очень сладкие десерты не стоит сочетать с горьким пивом — сахар может усилить горечь. Также плохим вариантом станет сочетание чрезмерно жирных блюд с легким пшеничным пивом. Они могут перебить его тонкий аромат. Блюда с резким уксусным вкусом, например маринованные овощи, часто конфликтуют со вкусом большинства сортов пива из-за своей кислинки, — пояснили в Роскачестве.

Ранее диетолог Роб Хобсон предупредил, что частое употребление пива может негативно сказаться на здоровье кишечника и увеличить риск воспалительных процессов. Эксперт отметил, что вред от этого напитка нередко недооценивают, особенно при его регулярном потреблении.

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев ранее заявил, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

