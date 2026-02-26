Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:02

Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы

Роскачество: россияне вправе не отвечать на звонки начальства в личное время

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник имеет полное право не отвечать на звонки начальства в нерабочее время, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, которые передает Lenta.ru, по закону это считается привлечением к работе в личное время и должно регламентироваться документально.

В соответствии с трудовым законодательством РФ, рабочее время — это четко определенный период, в течение которого сотрудник выполняет свои обязанности и следует внутренним правилам организации. Все остальное — это личное время, — отметила Ганькина.

Многие компании рассчитывают, что сотрудник будет доступен по первому звонку в вечернее время, в выходные или даже во время отпуска. Работодатель вправе пытаться связаться с работником, но после окончания рабочего дня сотрудник имеет право не отвечать на звонок. Однако Ганькина подчеркнула: сотрудник обязан быть на связи вне обычного графика, если это прописано в трудовом договоре.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян сообщал, что работодателям грозят штрафы за неисполнение графика отпусков. Он напомнил, что ситуация, когда сотрудники не уходят на законный отдых, нарушает ТК РФ. По его словам, хотя решения касаемо отпуска считаются зоной ответственности сотрудника, работодатель все равно обязан отправлять его на отдых. В противном случае правила нарушат обе стороны.

Россия
Роскачество
начальство
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.