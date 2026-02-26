Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы Роскачество: россияне вправе не отвечать на звонки начальства в личное время

Сотрудник имеет полное право не отвечать на звонки начальства в нерабочее время, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, которые передает Lenta.ru, по закону это считается привлечением к работе в личное время и должно регламентироваться документально.

В соответствии с трудовым законодательством РФ, рабочее время — это четко определенный период, в течение которого сотрудник выполняет свои обязанности и следует внутренним правилам организации. Все остальное — это личное время, — отметила Ганькина.

Многие компании рассчитывают, что сотрудник будет доступен по первому звонку в вечернее время, в выходные или даже во время отпуска. Работодатель вправе пытаться связаться с работником, но после окончания рабочего дня сотрудник имеет право не отвечать на звонок. Однако Ганькина подчеркнула: сотрудник обязан быть на связи вне обычного графика, если это прописано в трудовом договоре.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян сообщал, что работодателям грозят штрафы за неисполнение графика отпусков. Он напомнил, что ситуация, когда сотрудники не уходят на законный отдых, нарушает ТК РФ. По его словам, хотя решения касаемо отпуска считаются зоной ответственности сотрудника, работодатель все равно обязан отправлять его на отдых. В противном случае правила нарушат обе стороны.