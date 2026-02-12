Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 06:45

Россиянам объяснили, как восстановить доступ к электронной подписи

Роскачество: после аннулирования электронной подписи можно выпустить новую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новую электронную подпись можно выпустить после аннулирования старой, заявил NEWS.ru директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, отозвать или заблокировать украденный мошенниками или утерянный сертификат можно через «Госуслуги».

Электронная подпись — это цифровой ключ, и, если вы его потеряли или подозреваете, что им завладели мошенники, действовать нужно быстро. Первый и главный шаг — немедленно отозвать. Это можно сделать двумя способами. Самый быстрый — через «Госуслуги», если ваш удостоверяющий центр подключил такую возможность. Если нет, обратитесь напрямую в тот удостоверяющий центр, который выдал вам подпись. После успешного отзыва сертификата вы сможете выпустить новую электронную подпись. Старый ключ при этом станет недействительным, и им больше никто не сможет воспользоваться, — пояснил Поздняков.

Он отметил, что в ситуациях, когда злоумышленники уже успели применить подпись для регистрации юрлица или сдачи отчетности, простой блокировкой не обойтись. По словам эксперта, пострадавшему гражданину придется обращаться в налоговую службу с заявлением о недостоверности сведений, а также — в полицию по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила восстановления доступа к личному кабинету на портале госуслуг. Инициатива является частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Депутаты предлагают ограничить список способов восстановления аккаунта только доверенными инструментами, чтобы исключить возможность несанкционированного захвата профилей злоумышленниками.

Госуслуги
россияне
советы
Роскачество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ланцет» испепелил украинскую САУ Caesar: успехи ВС РФ к утру 12 февраля
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
«Адский климат»: ученые забили тревогу из-за ожидающей мир катастрофы
Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит
СК будет просить арест для подозреваемого в стрельбе в анапском техникуме
Россиянам объяснили, как восстановить доступ к электронной подписи
Названа реальная причина, почему Эпштейн приглашал богачей на свой остров
HR-эксперт назвала идеальное время для смены работы
Названа причина, почему школьники зимой хуже готовятся к ЕГЭ
Мирошник рассказал о «марафоне истязаний» в тюрьмах ВСУ
Колледж загорелся в результате атаки ВСУ на Мичуринск
Психолог ответила, как отличить дружбу от френдзоны
Мексиканские дроны поссорили Пентагон с авиационным начальством США
Родителям объяснили, почему детям нельзя замалчивать горе от утраты питомца
Жителей Волгоградской области эвакуируют из-за атаки ВСУ
Бочаров сообщил о ракетной атаке на Волгоградскую область
Атака ВСУ на Тамбовскую область ночью 12 февраля: взрывы и пострадавшие
ВСУ за сутки потеряли несколько десятков блиндажей разом
В России заработали новые правила спортивного налогового вычета
Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.