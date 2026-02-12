Россиянам объяснили, как восстановить доступ к электронной подписи

Новую электронную подпись можно выпустить после аннулирования старой, заявил NEWS.ru директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, отозвать или заблокировать украденный мошенниками или утерянный сертификат можно через «Госуслуги».

Электронная подпись — это цифровой ключ, и, если вы его потеряли или подозреваете, что им завладели мошенники, действовать нужно быстро. Первый и главный шаг — немедленно отозвать. Это можно сделать двумя способами. Самый быстрый — через «Госуслуги», если ваш удостоверяющий центр подключил такую возможность. Если нет, обратитесь напрямую в тот удостоверяющий центр, который выдал вам подпись. После успешного отзыва сертификата вы сможете выпустить новую электронную подпись. Старый ключ при этом станет недействительным, и им больше никто не сможет воспользоваться, — пояснил Поздняков.

Он отметил, что в ситуациях, когда злоумышленники уже успели применить подпись для регистрации юрлица или сдачи отчетности, простой блокировкой не обойтись. По словам эксперта, пострадавшему гражданину придется обращаться в налоговую службу с заявлением о недостоверности сведений, а также — в полицию по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила восстановления доступа к личному кабинету на портале госуслуг. Инициатива является частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Депутаты предлагают ограничить список способов восстановления аккаунта только доверенными инструментами, чтобы исключить возможность несанкционированного захвата профилей злоумышленниками.