10 февраля 2026 в 16:59

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите аккаунтов «Госуслуг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила восстановления доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС. Инициатива является частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

Депутаты предлагают ограничить список способов восстановления аккаунта только доверенными инструментами, чтобы исключить возможность несанкционированного захвата профилей злоумышленниками. Согласно новому регламенту, вернуть доступ к учетной записи пользователи смогут при личном визите в МФЦ или через банковские приложения и сайты. Также в перечень разрешенных методов включены использование биометрии, усиленной квалифицированной электронной подписи и обращение через мессенджер Max. Такие меры призваны создать надежный барьер для мошенников, которые часто используют уязвимости в процедурах восстановления паролей.

Ранее в Думе приняли законопроект о внесудебной блокировке фишинговых сайтов. Эта инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Законопроект запрещает сайты, которые используются для кражи персональных данных. Такие ресурсы будут вноситься в реестр запрещенной информации Роскомнадзора и блокироваться без решения суда.

Госуслуги
депутаты
аккаунты
цифровизация
мошенники
законы
