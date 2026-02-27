«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов

Введение обязательной биометрической аутентификации может навсегда закрыть лазейку для оформления микрозаймов по украденным или поддельным документам, сообщил информационной службе «Вести» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Он допустил, что после этого заявителям придется проходить проверку через «Госуслуги».

Это, безусловно, потребует от организации закупки специального оборудования, подключения к системе «Госуслуги», но, по крайней мере, это позволит избежать случаев, когда оформляются кредиты на других людей, — добавил Сафонов.

Несмотря на неизбежные расходы микрофинансовых организаций на установку терминалов и программного обеспечения, эксперт считает эти траты оправданными ради безопасности финансового рынка. Усиление контроля за аутентичностью заемщика сделает бессмысленным использование чужих паспортов, так как система просто не пропустит транзакцию без совпадения биометрических данных.

Ранее стало известно, что России может появиться механизм самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами. Замглавы Минцифры Иван Лебедев рассказал, что в ведомстве будет дорабатывать меру по запрету таких звонков без согласия абонента, это дополнительно защитит граждан от мошенников.