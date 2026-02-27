Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:33

«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов

Профессор Сафонов: обязательная проверка биометрии обезопасит от чужих кредитов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение обязательной биометрической аутентификации может навсегда закрыть лазейку для оформления микрозаймов по украденным или поддельным документам, сообщил информационной службе «Вести» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Он допустил, что после этого заявителям придется проходить проверку через «Госуслуги».

Это, безусловно, потребует от организации закупки специального оборудования, подключения к системе «Госуслуги», но, по крайней мере, это позволит избежать случаев, когда оформляются кредиты на других людей, — добавил Сафонов.

Несмотря на неизбежные расходы микрофинансовых организаций на установку терминалов и программного обеспечения, эксперт считает эти траты оправданными ради безопасности финансового рынка. Усиление контроля за аутентичностью заемщика сделает бессмысленным использование чужих паспортов, так как система просто не пропустит транзакцию без совпадения биометрических данных.

Ранее стало известно, что России может появиться механизм самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами. Замглавы Минцифры Иван Лебедев рассказал, что в ведомстве будет дорабатывать меру по запрету таких звонков без согласия абонента, это дополнительно защитит граждан от мошенников.

биометрия
мошенники
кредиты
Госуслуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.