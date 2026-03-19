19 марта 2026 в 14:35

Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск правозащитника Пономарева

Лев Пономарев Лев Пономарев Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Полиция объявила в розыск правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы розыска МВД РФ. Основанием для этого стало нарушение уголовного кодекса, однако силовики не стали уточнять статью.

Разыскивается по статье УК, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не смогла въехать в Австралию для проведения мартовских концертов. Местные власти сочли артистку «российской политической скандалисткой» и решили, что ее выступления могут создать проблемы.

Кроме того журналистка Катерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) была оштрафована за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Между тем Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Сумма наказания по административной статье составила 3 млн рублей. В октябре 2025 года сервис не удалил по требованию Роскомнадзора информацию, пропагандирующую ЛГБТ и педофилию.

