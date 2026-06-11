ВСУ нацелились на детей, успех морпехов ВС РФ: новости СВО на утро 11 июня

Украинские власти принудительно вывозили детей из Харьковской области, ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город, морпехи ВС РФ рассказали об успешных ударах по тылам ВСУ в зоне СВО. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город

Вооруженные силы Украины начали вывозить мирных жителей из Славянска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эвакуация местных жителей может свидетельствовать о подготовке украинских военных к боевым действиям в Славянске и Краматорске.

Кимаковский не исключил, что ВСУ «будут убивать под ноль» город. Он добавил, что столкновение российских военнослужащих с украинскими войсками в Краматорске ДНР могут повторить события, которые разворачивались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В Вене назвали главных спонсоров украинских атак на Россию

Глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова заявила, что главными спонсорами убийств мирных россиян являются участники европейской «коалиции дронов». По ее словам речь идет о структуре, которую возглавляют Рига и Лондон.

Она сообщила, что коалиция передала Киеву более 215 тыс. беспилотников, а общее число поставленных Украине дронов, по данным западных источников, превысило 1,5 млн единиц. Также Жданова отметила, что на крупнейшем в Прибалтике полигоне «Селия» планируется проведение латвийско-нидерландских учений с привлечением специалистов ВСУ.

Пушков высказался о попытках Украины вступить в ЕС

Украина рискует остаться для Евросоюза в так называемом вечном предбаннике, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он считает, что Киев может надолго сохранить статус кандидата на вступление в Союз.

Украинские власти будут добиваться особого положения и дополнительных привилегий в ЕС, отметил Пушков. Он также выразил уверенность, что именно такой подход может подтолкнуть Европу к сохранению для Украины статуса кандидата без полноценного членства.

Киев принудительно вывозил детей из Харьковской области

Украинские власти принудительно вывозили детей из приграничных районов Харьковской области, рассказал местный житель. По его словам, представители украинской стороны приезжали в населенные пункты и искали семьи с несовершеннолетними детьми.

Он рассказал, что такие случаи касались семей, которые не хотели покидать свои дома и оставались на месте, ожидая прихода российских войск. Детей забирали у родителей, отказывавшихся выезжать в тыловые регионы Украины, отметил очевидец. Местный житель также заявил, что процесс вывоза предполагалось использовать для пропаганды.

Морпехи ВС РФ рассказали об успешных ударах по тылам ВСУ в зоне СВО

«Ланцеты» применяются ВС России для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении, сообщил боец морской пехоты с позывным Кот. По его словам, эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.

В числе приоритетных задач рассматривается поражение транспортных средств и логистики ВСУ, уточнил он. Современные системы запуска «Ланцетов» стали более мобильными, что упрощает их применение и повышает безопасность расчетов, подчеркнул российский морпех.

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