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11 июня 2026 в 05:45

Солдаты ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области

Житель Харьковской области заявил о принудительном вывозе детей из приграничья

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские власти принудительно вывозили детей из приграничных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости местный житель. По его словам, представители украинской стороны приезжали в населенные пункты и искали семьи с несовершеннолетними детьми.

Детей искали. У нас были дети одно время, семья малолетних детей. Приезжали, искали детей. Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру, — рассказал он.

Он добавил, что такие случаи касались семей, которые не хотели покидать свои дома и оставались на месте, ожидая прихода российских войск. Детей забирали у родителей, отказывавшихся выезжать в тыловые регионы Украины, отметил очевидец. Местный житель также заявил, что процесс вывоза предполагалось использовать для пропаганды.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начали вывозить мирных жителей из Славянска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эвакуация местных жителей может свидетельствовать о подготовке украинских военных к боевым действиям в Славянске и Краматорске.

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