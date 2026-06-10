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10 июня 2026 в 23:44

В Вене назвали главных спонсоров атак дронами ВСУ против россиян

Делегация РФ в Вене назвала коалицию дронов в ЕС главным спонсором атак на РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова заявила, что главными спонсорами убийств мирных россиян являются участники европейской «коалиции дронов». По ее словам, которые передает ТАСС, речь идет о структуре, которую возглавляют Рига и Лондон.

Она сообщила, что коалиция передала Киеву более 215 тыс. беспилотников, а общее число поставленных Украине дронов, по данным западных источников, превысило 1,5 млн единиц. Также Жданова отметила, что на крупнейшем в Прибалтике полигоне «Селия» планируется проведение латвийско-нидерландских учений с привлечением специалистов ВСУ.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что дроны Вооруженных сил Украины Hornet запускаются с воздушных шаров. Он также отметил, что российские беспилотники способны эффективно противодействовать этим БПЛА.

До этого начальник ПВО 1194-го полка группировки «Южная» с позывным Сокол заявил, что ВСУ отправляют беспилотники Hornet в качестве приманки. По его словам, вслед за ними украинская армия запускает дрон-матку с четырьмя FPV-дронами на борту.

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