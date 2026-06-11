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11 июня 2026 в 08:03

«Они взяли в заложники весь мир»: в Иране указали на виновников кризиса

Посол Сеадат: США и Израиль при атаке на Иран взяли экономику в заложники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США и Израиль фактически взяли мировую экономику в заложники, когда начали войну с Ираном, заявил иранский посол в Токио Пейман Сеадат. Он напомнил, что до начала боевых действий Ормузский пролив был открыт и им пользовались все желающие, передает ТАСС.

Мы отвечаем в целях самообороны по собственному выбору. Эта война была навязана Ирану. Пролив был открыт еще до агрессивной войны американского и израильского режимов. Они изменили все. Ормузский пролив превратился в поле боя, и они взяли в заложники мировую экономику, — отметил Сеадат.

До этого центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил, что иранские власти приняли решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. По его словам, Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

Позже Сеадат отмечал, что Иран будет держать Ормузский пролив закрытым столько, сколько потребуется. Однако, по его словам, для дружественных стран, в том числе для России и Китая, он останется открытым.

Мир
Ближний Восток
Иран
Израиль
США
Ормузский пролив
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