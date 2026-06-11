«Получаем сигналы»: европейские компании захотели обратно в Россию

Европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, заявил газете Berliner Zeitung глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, у многих из них снизился торговый оборот на 30–40% в связи с уходом из РФ.

Мы в действительности получаем сигналы от многих европейских стран о том, что они хотят получить доступ к российскому рынку, — подчеркнул он.

При этом многие предприниматели по-прежнему ведут дела в России, только не объявляют об этом, уточнил спецпредставитель президента РФ. Дмитриев выразил мнение, что люди готовы возобновить бизнес, особенно в свете экономического кризиса после ближневосточного конфликта.

Ранее стало известно, что немецкие компании хотят возобновить бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления со стороны США. Как уточнил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, предприниматели из ФРГ вынуждены ориентироваться на американский рынок.