Раскрыты масштабы разрушений в Адыгее после налета беспилотников

Раскрыты масштабы разрушений в Адыгее после налета беспилотников Остекление и крыши домов в Адыгее повредились при атаке беспилотников ВСУ

Остекление и крыши нескольких частных домов в Адыгее оказались повреждены при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. По его словам, строения пострадали в результате падения обломков сбитых БПЛА. Обошлось без жертв.

Минувшей ночью Минобороны России отражало атаку БПЛА на ряд регионов юга страны. Последствия атаки зафиксированы в Тахтамукайском районе Адыгеи: обломками беспилотников повреждено остекление и кровля нескольких частных домовладений, — написал Кумпилов.

Глава региона добавил, что часть Энемского поселения осталась без света из-за повреждений и обрывов линий электропередачи. Восстановление начнут после дополнительного обследования территории. В Афипсипском поселении обломками БПЛА повредило газопровод — работы по ремонту уже стартовали.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями 12 регионов и акваториями Черного и Азовского морей.