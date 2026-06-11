«Причина неизвестна»: появились подробности о полном обесточивании ЗАЭС

Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали о полном обесточивании Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, причина отключения второй и последней ЛЭП остается неизвестной.

Причина отключения неизвестна. Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на станции, мы проинформировали, — отметила Яшина.

Ранее стало известно, что внешнее энергоснабжение было полностью отключено на Запорожской атомной электростанции. Масштабный сбой произошел из-за того, что критически важная инфраструктура потеряла связь с основной питающей сетью. Радиационный фон на всей территории объекта и вокруг него остается в пределах естественной нормы.

До этого Россия выразила сожаление из-за позиции МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской станции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов констатировал, что в агентстве так и не не фиксируют нарушения пяти принципов безопасности со стороны Украины.