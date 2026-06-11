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11 июня 2026 в 10:05

Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

Певца Кенана Догулу и актрису Берен Саат задержали в Турции по делу о наркотиках

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Известный певец Кенан Догулу и его супруга, актриса Берен Саат, задержаны в Турции по делу о наркотиках, передает агентство Haberler. По его информации, в 2007 году Догулу выступил на Евровидении с песней Shake It Up Şekerim. К тому времени он выпустил уже 12 студийных альбомов.

Его жена Саат известна по сериалам «Запретная любовь» и «Великолепный век. Империя Кесем». Также среди задержанных оказались другие представители турецкого шоу-бизнеса, в том числе Керимджан Дурмаз, Бердан Мардини, Энис Арыкан и Озан Догулу.

Турция уже несколько месяцев проводит масштабные рейды против наркотиков. В феврале 2026 года суд наложил арест на пятизвездочный отель на берегу Босфора. По версии следствия, там местная элита устраивала вечеринки с запрещенными веществами.

Ранее сообщалось, что турецкую актрису Фейзу Дживелек, которая известна по сериалу «Клюквенный щербет», и певца Мабеля Матиза задержали по делу о производстве и торговле наркотиками. Всего в деле будут рассматривать показания 25 подозреваемых. Помимо упомянутых артистов, задержаны актриса сериала Medcezir Серенай Сарыкая и певец Беркай.

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Турция
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