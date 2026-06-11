Атака БПЛА нарушила газоснабжение в одном из поселений Адыгеи

Атака БПЛА нарушила газоснабжение в одном из поселений Адыгеи Газоснабжение нарушено в Афипсипском поселении Адыгеи после атаки БПЛА

Газоснабжение нарушено в Афипсипском поселении Адыгеи после атаки БПЛА, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в мессенджере МАКС. По его словам, специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Минувшей ночью Минобороны России отражало атаку БПЛА на ряд регионов юга страны. Нарушено газоснабжение Афипсипского поселения: обломки беспилотников повредили газопровод. Восстановительные работы уже начались, — отметил он.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.