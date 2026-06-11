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11 июня 2026 в 09:26

Осколки украинских дронов стали причиной нескольких пожаров в Севастополе

Развожаев: в Севастополе произошло пять пожаров из-за осколков БПЛА

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Севастополе произошло пять пожаров из-за осколков украинских беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. Кроме того, по его словам, поступила информация о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух — на Корабельной стороне.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано пять возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала (там осколками перебило газовую трубу) и горел автомобиль в Гагаринском районе, — написал он.

Ранее ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский заявил, что восстановление панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки ВСУ и пожара, потребует от трех до пяти лет. Академия уже направила губернатору Севастополя предложение об участии в восстановлении.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова предложила лично купить билеты в Севастополь сотрудникам секретариата ЮНЕСКО, которые обеспокоены пожаром в музее. Дипломат выступила за то, чтобы они посмотрели на следы чудовищных преступлений Киева.

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