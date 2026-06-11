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11 июня 2026 в 09:22

ВСУ пытались атаковать Севастополь с помощью более 30 БПЛА

В Севастополе за ночь сбили более 30 украинских дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Более 30 украинских БПЛА сбито за ночь в Севастополе, пострадала женщина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в городе произошло пять пожаров из-за падений обломков БПЛА во время массированной ночной атаки. Были повреждены кафе и 15 домов.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью отразили две массированные атаки ВСУ. Сбито 33 БПЛА, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» полностью потушен. Огонь вспыхнул после атаки беспилотника ВСУ.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

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