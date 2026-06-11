Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Европа займет более реалистичную позицию по урегулированию конфликта на Украине, передает Berliner Zeitung. Он подчеркнул, что позиция России ясна и неизменна, и отметил, что взгляды европейцев начали меняться к лучшему.

Позиция России ясна и последовательна. Мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что Европа станет более реалистичной, — прокомментировал Дмитриев.

По словам Дмитриева, Россия четко обозначила условия мирного урегулирования, которые изложил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский, заявлявший о готовности США предоставить Киеву гарантии безопасности в случае вывода войск из Донбасса, в значительной степени понимает как позицию Вашингтона, так и позицию Москвы.

Глава РФПИ отметил, что для достижения мира существует предельная ясность. По его словам, в настоящее время на столе лежит реалистичное решение: если Украина его примет, мир наступит немедленно, и это понимает все больше людей.

Ранее Дмитриев заявил, что гражданская дипломатия и религиозные связи могут помочь восстановить отношения с США. Он подчеркнул важность религиозных обменов, упомянув о предстоящей встрече с делегацией молодых католиков.