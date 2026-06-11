Гериатр поделился способами профилактики когнитивных расстройств

Аэробные нагрузки и правильное питание снизят риск развития когнитивных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера, заявил в беседе с aif.ru гериатр и невролог Валерий Новоселов. Он также посоветовал регулярно тренировать мозг и поддерживать социальную активность.

Нужно больше двигаться. Давать организму аэробную нагрузку. Это 150 минут в неделю как минимум достаточной мощности прогулки, занятия аэробными видами спорта, греблей, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба и так далее. Это рекомендации, которые приняты сообществом ученых и Всемирной организацией здравоохранения. Аэробная нагрузка является лучшей профилактикой когнитивных расстройств, — подчеркнул Новоселов.

Он призвал придерживаться сбалансированного питания с обилием макро- и микронутриентов. Помимо физических нагрузок, важна когнитивная — получение новых знаний и навыков дополнительно защитит от риска деменции, пояснил врач. Постоянное общение и ощущение социальной значимости также благоприятно влияют на умственные способности.

Ранее Новоселов предупредил, что нарушения сна, хронический стресс, перенесенные черепно-мозговые травмы, сбои в метаболизме и сосудистой системе, а также сахарный диабет могут повысить риск развития болезни Альцгеймера. По его словам, часть ученых связывают это заболевание с накоплением в организме бета-амилоида — особого вида белка.