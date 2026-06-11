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11 июня 2026 в 10:47

Ученые предупредили о магнитных бурях 12 и 13 июня

Магнитные бури уровня G1 обрушатся на Землю 12 и 13 июня

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Магнитные бури уровня G1 ожидаются 12–13 июня из-за влияния на Землю корональной дыры и выброса плазмы, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По данным ученых, месяц проходил спокойно, однако следующие двое суток испортят статистику.

Испортят статистику, скорее всего, следующие двое суток, с 12 по 13 июня. Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры (на снимке) прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придет к Земле 13 числа. И то и другое событие по отдельности не выглядят впечатляющими (дыра средняя, а выброс слабый), но в сумме на бури хотя бы уровня G1 должно хватить, — уточняется в сообщении.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять типов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует 10 нановаттам на квадратный метр на околоземной орбите, и каждая следующая буква означает десятикратное увеличение мощности. Облака плазмы, выброшенные во время вспышек, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что близкая к высочайшему классу Х вспышка была зафиксирована на Солнце утром 3 июня, став самой сильной с апреля. Событие произошло почти точно в центре звезды, однако выброс плазмы пока не подтвержден.

Общество
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РАН
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