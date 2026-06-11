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11 июня 2026 в 10:56

Новый парк «Острова Мечты» представили публике еще до его открытия

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»
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Видеопродакшен представил ролик о новом парке «Острова Мечты». На момент съемок часть объектов парка еще только готовилась, поэтому перед создателями стояла задача достоверно показать его будущий облик. Для этого использовали комбинацию реальных съемок, компьютерной графики и ИИ‑инструментов — это позволило воссоздать летнюю атмосферу, локации и работу аттракционов еще до официального открытия. Производство ролика велось в гибридном формате, стартовало зимой и заняло шесть месяцев.

Главной сложностью проекта было показать парк таким, каким он станет после открытия, в то время как часть территории еще не была готова. При этом требовалось сохранить реалистичность и достоверность изображения. Чтобы добиться выразительности и убедительности, команда для каждого кадра разрабатывала уникальный производственный пайплайн.

Реальные съемки передали живые эмоции, CGI — анимацию летающей вагонетки и аттракционов, ИИ — реалистичное окружение и экшен. Видео снимали на улице, в парке и в хромакей-студии. ИИ обработал зеленый фон (релайт, замена фона, композитинг), что сэкономило бюджет и время, избавив от декораций. Зимние февральские кадры превратили в летние с помощью ИИ, композитинга и клинапа. Живые актеры добавили убедительности и реализма.

С помощью CGI-графики команда добилась достоверности форм и масштабов аттракционов: летающая вагонетка над Москвой полностью идентична реальной, а все экстремальные аттракционы в ролике повторяют свои настоящие аналоги. ИИ позволил создать летнюю атмосферу, а также динамичные экшен-сцены — это сэкономило средства на CGI и избавило от необходимости проводить дополнительные съемки.

Дальние планы создавались художниками из‑за высоких требований к достоверности архитектуры, экстерьера и дизайна парка. Генерация, фотобашинг и ретушь составили большую часть объема работы — тысячи изображений и сотни часов помогли максимально приблизить визуал к оригиналу. Была проведена большая работа по VFX: световые лучи, блики, отражения и атмосферные эффекты сделали картинку естественной и кинематографичной. Голосом ролика стал Всеволод Кузнецов.

Ранее основатель «Острова Мечты» Амиран Муцоев заявил, что культурно-развлекательный кластер войдет в топ-5 крупнейших парков развлечений в мире по количеству механических аттракционов. Техническое открытие новых локаций уличной части запланировано на 11 июля, а официальное — проведут в День города Москвы.

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