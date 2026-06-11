Россиянам раскрыли лучший финансовый инструмент для хранения сбережений

На сегодняшний день безопаснее и выгоднее всего хранить сбережения в банковском вкладе, заявил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По словам экономиста, ставки по таким продуктам считаются высокими, а риски потери средств сводятся к нулю.

Ставки [в банковских вкладах] являются высокими (кратно превосходят уровень инфляции), а риски (в пределах застрахованной АСВ суммы) потери средств нулевые. Если, например, сегодня положить 305,5 тыс. рублей под 13,5 % годовых на три месяца, то через три месяца, к началу осени, за счет начисленных процентов за лето они превратятся примерно в 316 тыс. рублей, — отметил Балынин.

Он предостерег от хранения сбережений в валюте, поскольку сейчас это невыгодно. По словам экономиста, такое «нерациональное решение» может привести к финансовым потерям за счет колебаний валютных курсов и банковских комиссий.

Ранее эксперт по личным финансам Максим Темченко заявил, что тем, кто хочет научиться откладывать средства, нужно поменять свое отношение к тратам и накоплениям. В частности, он призвал перестать видеть в сбережениях лишь ограничение. Лучше рассматривать их как источник уверенности в будущем.