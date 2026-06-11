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11 июня 2026 в 10:48

Военэксперт назвал сражение, которое станет переломным моментом СВО

Военэксперт Дандыкин: взятие Константиновки станет переломным моментом СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Освобождение Константиновки Вооруженными силами России станет переломным моментом в рамках спецоперации, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, не менее важно уничтожать украинские порты и коммуникации, чтобы отрезать ВСУ от снабжения.

Взятие Константиновки и [северо-западной] части Донбасса — это то, что скажется на ходе всей спецоперации и станет переломным моментом. Плюс [окажет влияние] вывод из строя украинских портов, мостов, коммуникаций — всего, что связано с обеспечением ВСУ. Это должно быть регулярным, без всякого предупреждения противника. Все должно быть комплексно. На земле идут ожесточенные бои. Киев задействовал самые подготовленные подразделения, — сказал Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России создала четыре огневых мешка для Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. По его словам, успехи российских военнослужащих на северо-западном фронте предвещают скорое освобождение этого населенного пункта.

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