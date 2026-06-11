Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 10:59

Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру летом

Эксперт Шухтуева заявила, что проветривать квартиру летом лучше утром и вечером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Летом рекомендуется проветривать квартиру в утренние и вечерние часы, поделилась с РИА Новости специалист по клинингу Дарья Шухтуева. Она порекомендовала делать это в течение 15–30 минут.

В летнее время проветривать квартиру лучше два раза в день — рано утром и поздно вечером, когда воздух еще не прогрелся. Оптимальная продолжительность проветривания составляет от 15 до 30 минут, — рассказала эксперт.

Шухтуева подчеркнула необходимость проветривания не только жилых помещений, но и ванной комнаты и санузла, что поможет предотвратить появление грибка и плесени. Также она порекомендовала открывать окна после дождя или грозы.

В случае сильной жары Шухтуева посоветовала держать окна плотно закрытыми и использовать шторы блэкаут и прочие средства для защиты от солнечных лучей. Для предотвращения проникновения насекомых специалист предложила установить москитные сетки, но отметила, что при наличии детей или домашних животных важно контролировать открытые окна, даже если они защищены сеткой.

Ранее главврач городской поликлиники № 220 московского департамента здравоохранения Анна Косенкова порекомендовала в жару отказаться от жирной, жареной и копченой пищи, так как она увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки усиливают чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.

Общество
лето
проветривание
польза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто ключевое значение освобожденной Охримовки
В России назвали кощунством осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России сбили почти 800 дронов и три «Нептуна» в зоне СВО за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.