Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру летом Эксперт Шухтуева заявила, что проветривать квартиру летом лучше утром и вечером

Летом рекомендуется проветривать квартиру в утренние и вечерние часы, поделилась с РИА Новости специалист по клинингу Дарья Шухтуева. Она порекомендовала делать это в течение 15–30 минут.

В летнее время проветривать квартиру лучше два раза в день — рано утром и поздно вечером, когда воздух еще не прогрелся. Оптимальная продолжительность проветривания составляет от 15 до 30 минут, — рассказала эксперт.

Шухтуева подчеркнула необходимость проветривания не только жилых помещений, но и ванной комнаты и санузла, что поможет предотвратить появление грибка и плесени. Также она порекомендовала открывать окна после дождя или грозы.

В случае сильной жары Шухтуева посоветовала держать окна плотно закрытыми и использовать шторы блэкаут и прочие средства для защиты от солнечных лучей. Для предотвращения проникновения насекомых специалист предложила установить москитные сетки, но отметила, что при наличии детей или домашних животных важно контролировать открытые окна, даже если они защищены сеткой.

Ранее главврач городской поликлиники № 220 московского департамента здравоохранения Анна Косенкова порекомендовала в жару отказаться от жирной, жареной и копченой пищи, так как она увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки усиливают чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.