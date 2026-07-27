Кабачок не начиняю фаршем: готовлю летние кабачковые лодочки — вкусно, просто и совсем не тяжело

Кабачок не начиняю фаршем: готовлю летние кабачковые лодочки — вкусно, просто и совсем не тяжело

Летом хочется легких блюд, которые не требуют долгой готовки и при этом получаются по-настоящему сытными. Эти кабачковые лодочки с грибной начинкой как раз из таких рецептов.

Сочные овощи, ароматные шампиньоны, нежный сливочный соус и румяная сырная корочка превращают привычные продукты в полноценный обед или ужин.

Для приготовления понадобится: кабачок — 1 шт., королевские шампиньоны — 350 г, репчатый лук — 1 шт., сметана — 80 г (при желании можно заменить майонезом), твердый сыр — 100 г, сушеный чеснок — по вкусу, прованские травы — по вкусу, соль — по вкусу.

Кабачок разрежьте вдоль пополам и аккуратно удалите ложкой семена, чтобы получились лодочки. Лук и грибы мелко нарежьте и обжарьте до полуготовности. Сметану смешайте с сушеным чесноком, прованскими травами и солью.

Наполните половинки кабачка грибной начинкой и запекайте при 180 °C около 20 минут. Затем распределите сверху сметанный соус, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Перед подачей украсьте свежим укропом.

Личный опыт

Такие лодочки часто готовлю именно летом, когда кабачки самые нежные и сочные. Если хочется сделать блюдо еще ароматнее, добавляю в грибную начинку немного свежей зелени или щепотку копченой паприки — вкус получается еще более насыщенным, а само блюдо остается легким.