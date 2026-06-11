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11 июня 2026 в 05:20

Врач объяснила, какие продукты опасны в жаркую погоду

Врач Косенкова: жирную, жареную и копченую пищу нельзя есть в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В жаркую погоду жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм и ее нельзя есть, рассказала РИА Новости главврач городской поликлиники № 220 московского департамента здравоохранения Анна Косенкова. Также сладкие газированные напитки могут усиливать чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию, добавила специалист.

От жирного, жареного и копченого в жару лучше отказаться, поскольку тяжелая пища увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, — заявила Косенкова.

В период жары стоит внимательно относиться к рациону, добавила главврач. Она рекомендовала выбирать более легкие продукты и напитки для поддержания водного баланса.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредил, что риск подхватить инфекционное заболевание через продукты с открытых прилавков существует. Специалист подчеркнула, что вероятность заразиться при этом крайне низкая.

Кроме того, употребление оливкового масла и скумбрии помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, заявила в беседе с NEWS.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. По ее словам, также в небольших количествах будут полезны спреды и мягкий маргарин.

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