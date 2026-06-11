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11 июня 2026 в 11:00

Выглядящие моложе своего возраста люди поделились лайфхаками

Пользователи Reddit назвали гены и отказ от алкоголя своим секретом молодости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пользователи платформы Reddit, которые выглядят значительно моложе своего реального биологического возраста, раскрыли свои секреты красоты. Большинство комментаторов в разделе AskReddit сошлись во мнении, что ключевым фактором сохранения свежести является регулярный и правильный уход за кожей.

Пользуюсь увлажняющим и солнцезащитным кремом каждый день. Ежедневное использование SPF помогает выглядеть моложе, это мне сказал еще папа — профессор дерматологии на пенсии, — рассказала пользовательница с ником Evstar.

Другие участники дискуссии честно признались, что их цветущий внешний вид — это исключительно заслуга хорошей генетики. По их словам, многие родственники в их семьях визуально «застревают» в одном возрасте на десятилетия.

Третья группа комментаторов призвала единомышленников раз и навсегда отказаться от вредных привычек ради сохранения здоровья. Они отметили, что на состояние лица и тела колоссальное влияние оказывают качественный сон и полное отсутствие алкоголя. Регулярные физические нагрузки и минимизация фастфуда в рационе также помогают им успешно обманывать время без дорогостоящих процедур.

Ранее дерматовенеролог Анастасия Разбежкина напоминала о необходимости обязательного использования кремов с SPF летом как взрослыми, так и детьми. Она добавила, что для защиты чувствительной детской кожи от опасных ожогов следует выбирать средства исключительно с физическими фильтрами.

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