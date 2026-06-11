Водитель автобуса объяснил наезд на пешеходов в Екатеринбурге Наехавший на толпу людей в Екатеринбурге водитель автобуса перепутал педали

Водитель автобуса, который накануне в центре Екатеринбурга совершил наезд на пешеходов, объяснил случившееся тем, что перепутал педали газа и тормоза. Свои показания он дал в ходе допроса, видео которого распространил СК РФ.

Вначале думал тормоз нажал, я стоял, это был газ. Потом я чувствую — куда-то еду, тормоз нажал, — рассказал водитель.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, и еще четверо получили травмы. Водитель автобуса, который сбил пешеходов, заявил, что потерял сознание во время движения и мог перепутать педали. Он утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора, но помутнение сознания могло привести к трагическим последствиям.

Адвокат Сергей Колосовский заявил, что водителю может грозить до семи лет лишения свободы, если будет установлено, что он нарушил правила дорожного движения. Преступление квалифицируется как совершенное по неосторожности и относится к категории средней тяжести.