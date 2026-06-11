Готовившего убийство военного агента СБУ «записали на курсы» в Молдавии

Иностранец, подозреваемый в подготовке убийства российского военнослужащего в Москве, планировал отправиться в Молдавию, где должен был пройти обучение по изготовлению взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, он нелегально жил в Испании, а у себя на родине числился в розыске.
У себя на родине я находился в розыске по уголовному делу, поэтому я последние три года проживал в Испании нелегально. И знакомые украинцы, с которыми я работал, посоветовали связаться с сотрудниками СБУ и обещали взамен выполнение для них каких-то задач оформить мне европейские документы. С этой целью я сам написал в чат-телеграм СБУ и предложил им свои услуги, — рассказал подозреваемый.
Ранее Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Покушение готовил иностранный гражданин, завербованный Службой безопасности Украины. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать военнослужащего при помощи огнестрельного оружия.