Готовившего убийство военного агента СБУ «записали на курсы» в Молдавии

Иностранец, подозреваемый в подготовке убийства российского военнослужащего в Москве, планировал отправиться в Молдавию, где должен был пройти обучение по изготовлению взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, он нелегально жил в Испании, а у себя на родине числился в розыске.

У себя на родине я находился в розыске по уголовному делу, поэтому я последние три года проживал в Испании нелегально. И знакомые украинцы, с которыми я работал, посоветовали связаться с сотрудниками СБУ и обещали взамен выполнение для них каких-то задач оформить мне европейские документы. С этой целью я сам написал в чат-телеграм СБУ и предложил им свои услуги, — рассказал подозреваемый.