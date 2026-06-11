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11 июня 2026 в 11:18

Агроном ответила, какие растения гибнут от дождей

Агроном Ганичкина: розы нужно закрывать во время затяжных дождей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Розы необходимо закрывать во время затяжных дождей, рассказала LIFE.ru специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина. Она отметила, что переизбыток влаги может плохо сказаться на всех цветущих культурах.

У нас все культуры не любят затяжные дожди. У нас нет таких засухоустойчивых культур. Корни не дышат, когда все заливается. Есть те, которые более-менее переносят сухие условия, цветы более-менее солнечные и переносят какое-то высыхание почвы, — рассказала Ганичкина.

Агроном подчеркнула, что после продолжительных осадков дачникам стоит обязательно рыхлить почву и проводить подкормки для улучшения испарения влаги. По ее словам, во время длительных дождей лучше закрывать всю посадку целиком, используя тонкую пленку на опорах.

Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, что во время града опасно укрывать грядки пленкой или агроволокном — под таким укрытием, на котором скапливается лед, ломаются стебли. В период осадков она призвала дачников не паниковать, ведь в попытке всеми способами уберечь растения можно лишь навредить им.

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