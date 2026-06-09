Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2026 Мостовой назвал Францию и Испанию фаворитами ЧМ-2026 по футболу

Фаворитами чемпионата мира по футболу 2026 года будут сборные Франции и Испании, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Также к числу претендентов он отнес национальные команды Бразилии, Аргентины, Англии и Португалии.

Я думаю, это Франция, Испания, Бразилия, Аргентина, Англия и Португалия, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что бразильские футболисты «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира — 2026, если хорошо покажут себя на тренировках. По его мнению, все зависит от самих игроков.

До этого он выразил мнение, что Аргентина не сможет защитить титул чемпиона мира по футболу, хотя Лионель Месси по-прежнему показывает высокий уровень игры. По словам Булыкина, легендарному нападающему будет непросто, потому что игры сборных — совершенно другой уровень.