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09 июня 2026 в 14:01

Булыкин усомнился в шансах Месси стать двукратным чемпионом мира

Булыкин: Месси не сможет повторить успех со сборной Аргентины на ЧМ-2026

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Аргентина не сможет защитить титул чемпиона мира по футболу, хотя Лионель Месси по-прежнему показывает высокий уровень игры, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, легендарному нападающему будет непросто, потому что игры сборных — совершенно другой уровень.

Я думаю, что у Аргентины не получится хорошо сыграть на чемпионате мира, хотя Месси до сих пор в составе. Они пройдут далеко, но не смогут повторить успех. Мы все знаем, что Месси в порядке и до сих пор может обыграть полкоманды. Все будут от него ждать, но ему будет тяжело. Матчи сборных — совсем другой уровень, — сказал Булыкин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. В группе J Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Ранее Булыкин заявил, что Криштиану Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст. По его словам, форвард играет большую роль в раздевалке сборной Португалии.

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