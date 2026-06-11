Врач ответил, где летом можно заразиться легионеллой Врач Пальман: легионеллой можно заразиться через летние фонтаны

Легионеллой можно заразиться через летние фонтаны или дачные бочки с водой, рассказал LIFE.ru врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман. Он отметил, что заражение такими бактериями вызывает пневмонию.

Что касается заражения через дачную бочку с водой — это возможно, но чаще такое происходит через аэрозоль. Скорее опасны летние фонтаны, чем наши обычные дачные бочки. Опять же, легионелла должна там размножиться, и нужно надышаться ею довольно сильно, — рассказал Пальман.

Врач подчеркнул, что легионеллы обитают в водной среде и легко переносятся через аэрозоли. По его словам, в случае заражения для лечения назначают антибиотики.

Ранее гигиенист Сергей Гильденскиольд рассказал, что в загрязненных кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы. По его словам, эти микроорганизмы наиболее опасны для аллергиков и людей с плохим иммунитетом.