Врач предупредила о рисках для детей из-за купания в фонтане Врач Мухина: дети могут ослепнуть из-за купания в фонтане

После купания в городских фонтанах у детей может наступить слепота, глухота или даже летальный исход, рассказала LIFE.ru врач-инфекционист Марият Мухина. Она отметила, что в воде можно заразиться менингитом или пневмонией.

Купание в городских фонтанах, особенно для детей с их тонкой кожей и слабым иммунитетом, очень опасно, так как вода циркулирует по замкнутому кругу, редко обновляется и не фильтруется, а часто накапливает разные патогены. Кожа ребенка и слизистые — это входные «ворота» для инфекции, — рассказала Мухина.

Врач подчеркнула, что, если ребенок все‑таки искупался в фонтане, важно сразу принять меры: аккуратно просушить кожу и ушные раковины, не трогать слуховой проход и не тереть уши, обработать кожу дезинфицирующим раствором и закапать профилактические ушные капли, а слизистые промыть раствором морской соли. По ее словам, при появлении после купания боли в ухе, заложенности или необычных выделений нужно без промедления показать ребенка ЛОР‑врачу.

Ранее врач Дмитрий Галеев рассказал, что купание в общественных бассейнах под открытым небом чревато грибковыми, бактериальными и кишечными инфекциями. По его словам, вода в таких местах доступна для птиц, насекомых, пыли и дождя — в ней нет полной стерильности даже при соблюдении всех норм.