Раскрыли убийство директора рынка 26-летней давности

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела об убийстве директора Центрального рынка Михаила Мартынова, совершенном в марте 2000 года, сообщили в информационном центре СУ СК России по Ульяновской области на платформе МАКС. Организатором преступления оказался бизнесмен Азат Шайдуллов, отбывающий пожизненный срок за другие преступления, — его ждет новый суд.

По данным следствия, 14 марта 2000 года на территории Центрального рынка было совершено вооруженное нападение на директора муниципального учреждения. Исполнитель, одетый в форму милиционера, выстрелил жертве в грудь и голову из пистолета с глушителем. Мужчина скончался в больнице спустя три дня. Мотивом преступления стало то, что Шайдуллов, занимавшийся крупнооптовой продажей куриного яйца, хотел вывести на рынок подконтрольных ему предпринимателей, однако Мартынов отказал ему в предоставлении торговых точек.

Бизнесмен поручил убийство двум доверенным лицам, пообещав каждому по $2,5 тыс. (около 196 тыс. рублей) и списание долгов. С января по март 2000 года они вели систематическое наблюдение за жертвой. Уголовное дело было приостановлено по горячим следам, однако весной текущего года после повторного анализа материалов и показаний свидетелей, которые ранее отказывались сотрудничать со следствием, удалось установить заказчика и исполнителей.

Личность стрелявшего подтверждена, однако уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью. Второй исполнитель находится под стражей.

Ранее суд в Зеленограде приговорил мужчину, называвшего себя отшельником-экстрасенсом, к 11 годам лишения свободы. Его осудили за покушение на убийство трех человек с использованием автомата.