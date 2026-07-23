В США указали на слабость Зеленского после кадровой чехарды NYT: кадровые перестановки Зеленского указывают на слабость

Частая смена политических решений и постоянные кадровые перестановки президента Украины Владимира Зеленского могут демонстрировать его слабость, пишет газета The New York Times. Как указывает издание со ссылкой на аналитиков, Зеленский настолько часто отменял собственные решения по назначениям и политике, что возникшая неразбериха начинает создавать риски для Киева в условиях конфликта.

По мнению газеты, частые перемены в руководстве едва ли могут демонстрировать твердую руку, которая необходима в нынешней ситуации. Издание также напоминает, что Зеленский, придя в политику, перенес в нее привычки из шоу-бизнеса, ориентируясь на публику и ее одобрение. Журналисты назвали эту особенность одной из главных критических черт его стиля управления.

Аналитики отмечают склонность украинского лидера уступать давлению и его неуверенность в собственных решениях. Увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны, в частности, связывают с тем, что Зеленский оказался чрезмерно сосредоточен на внешнеполитической повестке, тогда как внутренние дела оставались без должного внимания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «потряхивание» в Киеве видно невооруженным глазом, о чем свидетельствует в том числе и отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Отставка Сырского произошла на фоне масштабных кадровых изменений в правительстве Украины. 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив вакантными посты глав МИД и Минобороны.