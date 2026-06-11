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11 июня 2026 в 10:23

«Дал пощечину»: визит Зеленского на саммит G7 обернулся скандалом

Филиппо: визит Зеленского на саммит «Большой семерки» станет ударом для Франции

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Появление президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» (G7) станет пощечиной для всей Франции, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Зеленского на мероприятие пригласил глава Франции Эммануэль Макрон.

Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами, — сказал он.

Филиппо отметил, что рейтинги французского лидера сейчас находятся в плохом состоянии, и вместо того, чтобы тратить время на Киев, Макрон должен заняться решением проблем своей страны.

До этого стало известно, что лидеры «евротройки» — Великобритании, Франции и ФРГ — призвали к активному участию Европы и США в диалоге с Россией по Украине. Кроме того, они настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на двуличие западных стран, которые, декларируя мирные намерения, одновременно акцентируют помощь Киеву в производстве вооружений. По его словам, сложно представить, как сейчас можно договариваться с властями Украины.

Европа
Украина
Флориан Филиппо
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
саммиты
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