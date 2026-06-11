Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 10:20

Врач ответила, правда ли кофе без кофеина полезнее

Врач Малиновская: кофе без кофеина может вызвать изжогу или отрыжку при гастрите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Кофе без кофеина может быть небезопаснее обычного для людей с проблемами пищеварения, так как он способен вызывать изжогу или кислую отрыжку при гастрите, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская. По ее словам, проблема связана с тем, что на выработку желудочного сока влияют не только стимулирующие алкалоиды, но и иные компоненты тонизирующего напитка.

Употребление кофе на голодный желудок не вредит большинству людей, но при болезнях системы пищеварения такое начало дня может обернуться дискомфортом. Его появление связано с тем, что напиток стимулирует усиленную выработку соляной кислоты в желудке. Это приводит к болям в животе, изжоге и кислой отрыжке у людей с чувствительным ЖКТ или у тех, кто имеет заболевания пищеварительной системы, например, гастрит, язвенную болезнь, рефлюкс. Спровоцировать подобную картину может и кофе без кофеина. На выработку соляной кислоты влияет не только природный психоактивный стимулятор, но и другие компоненты напитка, — пояснила Малиновская.

Она добавила, что среди возможных проблем, связанных с употреблением кофе на голодный желудок, можно выделить диарею. По словам врача, в случае, если напиток вызывает не ожидаемую бодрость, а неприятные симптомы со стороны желудка и кишечника, стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Ранее главврач городской поликлиники № 220 московского департамента здравоохранения Анна Косенкова заявила, что в жаркую погоду нельзя есть жирную, жареную и копченую пищу, так как она увеличивает нагрузку на организм. Также, по ее словам, сладкие газированные напитки могут усиливать чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.

Здоровье
врачи
болезни
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ повредили здание МЧС и уничтожили технику
В Госдуме предложили упростить способ уведомления о смене места жительства
Никитин: дизайн и название поезда ВСМ находятся на финальном согласовании
Силовики нашли заминированный тайник с оружием НАТО под Красноармейском
Раскрыта неожиданная деталь о мигранте, пытавшемся отрезать голову мужчине
Аномальная жара в Москве может вызвать редкое явление «радиоспорадик»
Автоюрист ответил, в каком случае сотрудник ГИБДД не вправе эвакуировать машину
ВСУ атаковали дроном спасателей в ЛНР
Раскрыта судьба одной из пострадавшей в Старобельске студентки
«Дал пощечину»: визит Зеленского на саммит G7 обернулся скандалом
«Мощнейшая сила»: Дмитриев предложил Германии объединиться с Россией
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают в период ЕГЭ
«Калашников» улучшил пропульсивную систему «Хаски»
Врач ответила, правда ли кофе без кофеина полезнее
Готовившего убийство военного агента СБУ «записали на курсы» в Молдавии
Стали известны детали подготовки убийства начальника из Минобороны
Юрист рассказала о нюансах сноса незаконной постройки
В Госдуме назвали истинные цели ударов ВСУ ракетами «Фламинго»
Минфин Иркутской области планирует привлечь кредиты на 11,5 млрд рублей
Встреча с медведицей закончилась трагедией для жителя Хабаровского края
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.