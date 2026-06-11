Врач ответила, правда ли кофе без кофеина полезнее Врач Малиновская: кофе без кофеина может вызвать изжогу или отрыжку при гастрите

Кофе без кофеина может быть небезопаснее обычного для людей с проблемами пищеварения, так как он способен вызывать изжогу или кислую отрыжку при гастрите, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская. По ее словам, проблема связана с тем, что на выработку желудочного сока влияют не только стимулирующие алкалоиды, но и иные компоненты тонизирующего напитка.

Употребление кофе на голодный желудок не вредит большинству людей, но при болезнях системы пищеварения такое начало дня может обернуться дискомфортом. Его появление связано с тем, что напиток стимулирует усиленную выработку соляной кислоты в желудке. Это приводит к болям в животе, изжоге и кислой отрыжке у людей с чувствительным ЖКТ или у тех, кто имеет заболевания пищеварительной системы, например, гастрит, язвенную болезнь, рефлюкс. Спровоцировать подобную картину может и кофе без кофеина. На выработку соляной кислоты влияет не только природный психоактивный стимулятор, но и другие компоненты напитка, — пояснила Малиновская.

Она добавила, что среди возможных проблем, связанных с употреблением кофе на голодный желудок, можно выделить диарею. По словам врача, в случае, если напиток вызывает не ожидаемую бодрость, а неприятные симптомы со стороны желудка и кишечника, стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Ранее главврач городской поликлиники № 220 московского департамента здравоохранения Анна Косенкова заявила, что в жаркую погоду нельзя есть жирную, жареную и копченую пищу, так как она увеличивает нагрузку на организм. Также, по ее словам, сладкие газированные напитки могут усиливать чувство жажды, а кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.